На табло заправок появились изменения – ожидается дальнейшее подорожание

"Поскольку количество техники с дизельным двигателем сокращается, растет число единиц бензинового транспорта, это значит, что из-за роста спроса немного вырастет и цена на бензин", – сказал экономист Альгирдас Барткус.

"Дизельное топливо начало дешеветь потому что уже завершился отопительный сезон, а с бензином произошло следующее - украинцы взорвали несколько российских нефтеперерабатывающих заводов, поэтому на рынке стало не хватать бензина", – пояснил основатель портала Pricer.lt Арунас Визицкас.

С началом весны цены на бензин и дизельное топливо почти сравнялись, однако обычно до уровня бензина дешевело дизельное топливо, а в этом году произошло наоборот - дизельное топливо не подешевело, а бензин подорожал. На некоторых заправках бензин стоит дороже дизельного топлива.

Дорожает нефть, по логике должно дорожать и дизельное топливо, но его на рынке сейчас много, поскольку закупают дизельное топливо и в Индии.

"Если наша Mažeikių nafta, к примеру, платит своим поставщикам немного больше за сырье – конечно, она склонна повышать цену. Иногда на дизельное топливо поднять цену не получается, поскольку сейчас на рынке в Европе дизеля слишком много", – заметил Барткус.

Дизельное топливо не дорожает и из-за снижения объемов перевозок.

"Большое влияние оказывают проблемы транспортного сектора, ведь когда видишь, что регистрируют меньше грузовиков, прицепов, понимаешь, что снижается реализация дизельного топлива", – сказал экономист Александр Изгородин.

По словам экспертов, бензин мог быть еще дороже.