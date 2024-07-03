На строящемся участке Rail Baltica проектируют 19 зеленых мостов для безопасной миграции животных

Как указано в сообщении, помимо зеленых мостов, на участке Rail Baltica от Каунаса до Латвии планируется построить 30 подземных переходов для мелких и средних животных, 6 речных мостов будут приспособлены для миграции животных, а также запланированы пруда для земноводных.
От Каунаса до Польши планируется 23, на участке Каунас-Вильнюс – 40 подземных переходов для животных разных размеров и видов.
„Места и тип переходов для животных выбираются с учетом маршрута планируемой железнодорожной линии, рельефа местности, расположения лесов и водоемов, окружающего землепользования, пересечения других возможных коридоров миграции животных, а также разделения охраняемых территорий“, - сказал руководитель по проектам охраны окружающей среды LTG Infra Тадас Варпучинскас.
Также для защиты людей и животных от проникновения на территорию железнодорожной инфраструктуры, линия Rail Baltica будет окружена прочным забором высотой 2,2-2,7 м.
При развитии инфраструктуры позаботятся и о птицах, для их защиты планируется установить отводящие барьеры высотой до 5 м и меры от столкновения с электрическими проводами. Также при строительстве ограничивается время вырубки насаждений, чтобы не нанести вред гнездящимся птицам.
На участке Каунас-Вильнюс запланированы защитные ограждения высотой 4-5 м для летучих мышей, где они обитают в изобилии.
Чтобы обеспечить безопасную миграцию сонь-полчков и белок, в Будайском лесу между верхушками деревьев планируется установить инновационные переходы – стальные тросовые тропы толщиной 20-30 см с платформой. Для защиты от нападения хищников будет использоваться тонкая веревка или крыша над проходом.
Rail Baltica – крупнейший проект железнодорожной инфраструктуры в истории стран Балтии. Через всю трассу Rail Baltica будет проложена электрифицированная железнодорожная линия по типу европейской колеи. Она будет проходить от Варшавы через Каунас и Ригу до Таллинна. В проекте также предусмотрена отдельная железнодорожная линия Каунас-Вильнюс.
Общая протяженность железнодорожной линии Rail Baltica в странах Балтии составляет 870 км: в Литве – 392 км, в Латвии – 265 км, в Эстонии – 213 км.