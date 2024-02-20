На стоянке около парламента планируется построить огромный конференц-центр

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас сказал, что этот центр хочет построить муниципалитет вместе с выставочным центром Litexpo, поэтому муниципалитет просит парламентскую канцелярию подписать договор и вернуть участок земли городу.

"Участок такого размера в центральной части города, наверное, единственный", – заметил мэр.

На участке площадью почти 2 га сейчас находится временная стоянка, город передал участок во временное владение парламенту в 2004 г.