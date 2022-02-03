9 февраля ходящий под мальтийским флагом газовоз Pearl LNG должен доставить в Клайпедский порт около 140 тыс. кубометров СПГ, сообщил BNS оператор терминала - компания Klaipedos nafta.
По данным порталов слежения за морским транспортом marinetraffic.com и vesselfinder.com, Pearl LNG сейчас находится недалеко от берегов Флориды, он отправился из порта Порт-Артур, что на юге США.
Это будет первый груз СПГ из США в начавшемся в октябре прошлого года новом газовом году.
По данным BNS, этот груз предназначается госэнергоходингу Ignitis grupe, часть груза будет продано вильнюсским теплосетям Vilniaus silumos tinklai (VST).
Последние на минувшей неделе сообщили, что в ходе не разглашаемых переговоров приобрела у Ignitis достаточно газа для производства теплоэнергии в феврале и марте. О том, что часть груза СПГ будет продано столичным теплосетям, на прошлой неделе сообщил глава Ignitis grupe Дарюс Майкштенас.
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