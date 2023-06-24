На рынке – новый урожай: торговцы упоминают о тяжелой конкуренции с торговыми центрами

В минувшую среду работал и Центральный рынок Кедайняя, и фермерский рынок Jaunatvės.
"Я всегда покупаю на рынке, здесь овощи мне кажутся более свежими, чем в магазинах. Раньше у меня была дача, я сама все выращивала, сейчас покупаю здесь. Сегодня все купила: салат за 80 центов, зеленый лук и травы для чая за 60 центов и клубнику по 3,50 евро, она польская, но мне неважно. Цены для меня кажутся большими, я ведь пенсионерка, но знаете, и условия в этом году непростые, плачу, сколько просят", – сказала покупательница Лиле.
"Я покупаю все литовское, и клубнику ищу литовскую, несмотря на то, что она дороже. Может, польская слаще, но, я думаю, литовская полезнее. Цена не важна. Покупаю, не торгуюсь, я сама жила в деревне, знаю, сколько труда и любви надо вложить, чтобы вырастить. Я на рынке покупаю и картошку, и огурцы, своих у нас нет", – сказала Виргиния.
"Этот год очень тяжелый, очень сухо, надо поливать. Может, кажется, что засунул лук в землю, он и вырастет, на самом деле надо много труда. Хорошо, если еще вредители не нападут. Спрос на овощи есть, но меньше, чем был. Пенсионеры по 3–4 огурца просят, немногие берут по 2 кг, а прежде и по 4 кг брали. Чтобы продать выращенное, надо чуть ли не до вечера сидеть на рынке", – жаловалась Зузана, торгующая огурцами и луком.
"Горох (около 0,5 кг) продаю по 2,50–3 евро, щавель по 50 центов. Если не продаю, курам отдаю. Клубника была своя, почти всю продала, мелкая по 3 евро, крупная - дороже. Трудно вырастить, трудно и продать. Молодые идут в магазин и оттуда машинами везут, сюда единицы приходят. Вообще, многие покупатели берут импортные, привозные товары, но есть и те, кто ищет домашнее, выращенное людьми", – сказала торговка Янина. Она продает и весенний мед, за 0,5 л просит 4 евро. По словам женщины, мед в этом году особым спросом не пользуется.
"Когда появляется свежая картошка, все пробуют. Самая популярная - мелкая по 80 центов, ее моют и запекают, но берут и среднюю (по 1,50 евро за кг) и крупную по 2 евро", – рассказала Рима из деревни Барткунишкяй.
"Я продаю польскую клубнику (3,50 за кг) и всегда говорю об этом покупателям, зачем мне лгать? Кому не подходит, идут искать литовскую, кому годится - берут. За день продаю 50–60 кг. Огурцов продаю 10 или 20, а иногда даже 40 кг в день. Укроп по 50 центов за пучок, зеленый лук по 80 центов, три свеклы – 60 центов (с листьями по 1 евро). Есть и помидоры по 2 евро, полевая ромашка 80 центов за пучок", – рассказала Аудроне.
"Небольшая морковка по 1,5 евро за пучок, головка чеснока – 60 центов, а капуста 1,70 евро за кг, плохой урожай, поэтому дорого. Огурцы сейчас подешевели - 1,80 евро, а клубника по 4 евро. Сейчас нам тяжело конкурировать с магазинами, они объявляют акции, тогда нам смерть, сразу же становится меньше покупателей. Что будет дальше, не знаю", – сказал Зенонас.