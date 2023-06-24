На рынке – новый урожай: торговцы упоминают о тяжелой конкуренции с торговыми центрами

В минувшую среду работал и Центральный рынок Кедайняя, и фермерский рынок Jaunatvės.

"Я всегда покупаю на рынке, здесь овощи мне кажутся более свежими, чем в магазинах. Раньше у меня была дача, я сама все выращивала, сейчас покупаю здесь. Сегодня все купила: салат за 80 центов, зеленый лук и травы для чая за 60 центов и клубнику по 3,50 евро, она польская, но мне неважно. Цены для меня кажутся большими, я ведь пенсионерка, но знаете, и условия в этом году непростые, плачу, сколько просят", – сказала покупательница Лиле.

"Я покупаю все литовское, и клубнику ищу литовскую, несмотря на то, что она дороже. Может, польская слаще, но, я думаю, литовская полезнее. Цена не важна. Покупаю, не торгуюсь, я сама жила в деревне, знаю, сколько труда и любви надо вложить, чтобы вырастить. Я на рынке покупаю и картошку, и огурцы, своих у нас нет", – сказала Виргиния.