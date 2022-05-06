На рынке недвижимости в Литве фиксируется давно невиданное явление

У 20-этажного дома, который вот-вот будет достроен, уже есть хозяин. Все квартиры уже распроданы. Однако продажи квартир второго этапа решили остановить, поскольку строитель не знает, какой будет их окончательная цена.

"Ситуация на строительном рынке изменилась кардинально, поэтому мы меняем порядок", – сказала глава Omberg group Даля Андрулёнене.

По мнению эксперта, придется забыть о покупке жилья на бумаге, поскольку цены прогнозировать очень сложно.

"Наверное, в ближайшее время мы увидим, что продают только те квартиры, которые строят, это значит, что уже оговорены цены с подрядчиками. Это достаточно логичное решение", – сказал представитель Ober-Haus Раймондас Регинис.

Строители надеются, что такая ситуация - временное явление.

"Мы думаем, что через два-три месяца возобновим продажи, как только начнется строительство", – сказала глава Omberg group.

О прекращении продаж думали и другие компании, но потом решили этого не делать. Глава компании Hanner Арвидас Авулис сказал, что не хочет поднимать панику на рынке.

"У нас есть немало опыта после кризиса 2008-2009 гг, накопилось немало резервов, мы можем позволить себе больше риска, но не разрывать отношения с рынком и покупателями", – сказал он.

По сравнению с прошлым годом строительство подорожает на 1/5. Больше всего за месяц подорожала древесина, трубы, изоляционные материалы.

"Рост цен был еще в 2021 г на 15% до всех этих новостей. Сейчас речь идет о еще 10-15%. Значит за два года строительные работы подорожали на 30%. Я не помню, когда еще перемены были столь быстрыми", – удивлялся представитель Eika Домас Даргис.

Из-за этого выросли цены на квартиры.

"Мы постоянно следим за ценами. Если мы видим, что продажи быстрые, то пересматриваем цены, у нас нет цели быстро все продать", – отметил Драгис.

По словам Авулиса, цены может снизить более умеренный темп. Если жилье будут строить дольше, то будет меньше злоупотребления ценами на стройматериалы.

"Если мы замедлим темпы работ, то будет больше времени на поиск поставщиков, рабочей силы. Продление темпов сегодня позволяет не платить самую высокую цену", – сказал он.