На рынке недвижимости - новые правила борьбы: что влияет на рост цен на жилье

При выборе жилья в новостройке часто руководствуются классом жилья, указанным застройщиком: экономичный, средний или престижный. Это преобладающая сегментация на рынке недвижимости, которая помогает лучше понять рынок квартир и преобладающие на нем тенденции. Классификация жилья не является официальной, в ней нет ни четких правил определения классов, ни постоянства.

Статьи по теме: Предприниматель: через несколько месяцев на рынке в Литве появится нехватка жилья

Юргита Квеселайте, исполнительный директор агенства недвижимости HOMA, отмечает в пресс-релизе, что с ростом активности на рынке и уровня цен параметры классов изменились. В частности, за последний год произошло много изменений в распределении классов, сказала она.

Экономика стала средней

По словам Ю. Квеселайте, это было обычным явлением для новостроек в столице, средняя цена которых, за редким исключением, составляла 1 500 евро за кв.м. с частичной отделкой, относящейся к эконом-классу. Чаще всего такое жилье строят на окраинах города, в спальных районах.

Рост стоимости строительства, спроса и цен на жилье привели к появлению все большего количества проектов в спальных районах Вильнюса, средняя цена которых превышает 2000 евро за кв. м. Кроме того, некоторые районы эконом-класса "конвертируются" в средний класс.

"Лучшие примеры - Лаздинай, Пилайте, Шешкине. Когда-то они были одними из самых дешевых микрорайонов, сейчас приближаются к оценке среднего класса, поскольку интенсивное жилищное строительство и новые проекты постепенно меняют облик всего района и повышают стоимость жилья", - отмечает Ю. Квеселайте.

Стандарты качества проектов растут

Ю. Квеселайте объясняет рост цен не только экономическим ростом, но и увеличением инвестиций в проекты. Они определялись растущими потребностями населения и ожиданиями от жилья. Люди ценят качественные материалы, исключительные решения, добавленную стоимость.

По мнению эксперта, прежние уровни цен на классы жилья нуждаются в пересмотре и корректировке. "В сегменте среднего класса уже стало обычным явлением видеть 1900–2700 евро за кв. м., а в престижном сегменте - все, что выходит за пределы последнего диапазона. При расчете по новой классификации, престижный сегмент представляет собой наименьшую часть предложения. Кроме того, в последнее время этот сегмент стремительно сокращается, так как закупки по-прежнему активны, а новые проекты практически не появляются на рынке", - сказала собеседница.

Ю. Квеселайте рассказывает, какие основные критерии актуальны для разделения жилья по классам сегодня.

Эконом-класс:

Цена: 1000-1900 евро / кв.м. с частичной отделкой.

Районы: Пилайте, Пашилайчяй, Виршулишкес, Юстинишкес, Каролинишкес, Лаздинай, Фабиёнишкес, Шешкине, Байорай, Сантаришкес, Ерузале, Балтупяй, Науйининкай, Вилкпеде, Новая Вильня.

Предложение: конец января 2021 г. - в продаже 2190 новых квартир.

Средний класс:

Цена: 1900-2700 евро / кв.м с частичной отделкой.

Районы: Шнипишкес, Жирмунай, Антакальнис, Маркучяй, Науяместис, Пилайте, Шешкине, Виршулишкес.

Предложение: конец января 2021 г. - в продаже 1295 новых квартир.

Престижный класс:

Цена: 2700+ евро / кв.м с частичной отделкой.

Районы: Старый город, Ужупис, Жверинас, Валакампяй, часть Науяместиса, Антакальнис и Жирмунай.

Предложение: конец января 2021 г. - предлагается 820 новых квартир.