На рынке лазеров в Литве – беспокойство и разочарование: придется закрываться или переезжать в другую страну

Доходы производителя лазеров Ekspla в 2022 году составили 18 млн. евро. Практически все заработанное компанией остается в Литве, но сейчас компания, работающая 30 лет может лишиться всего в течение года.
"Некоторые компании, видимо, не выживут, а другие, скорее всего, переведут производство в другие страны, не связанные с ЕС", – сказал глава Ekspla Алдас Юронис.
5 стран – Дания, Германия, Нидерланды, Швеция и Норвегия – представили предложение о запрете в ЕС перфторалкильных и полифторалкильных химических веществ.
Еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс сказал, что с просьбой об их запрете обращался и ЕП.
Эти химические вещества не просто так называют вечными. Эти соединения практически не распадаются в природе, поэтому загрязняют воду и почву, представляют опасность для животных и людей. К сожалению, без них производство лазеров невозможно.
"Эти соединения есть в косметике, в медицинской промышленности, тот же тефлон их содержит, значит, все наши сковородки, но почему это важно для производства лазеров? Потому что некоторые компоненты покрываются этими соединениями для придания лазеру долговечности", – сказала исполнительный директор Литовской ассоциации лазеров Кристина Ананичене.
Чем их заменить предприниматели пока не знают.
"Научные исследования для решения этого вопроса, требуют немало времени – не год и не пять. Если бы была альтернатива – ее бы уже нашли, но похоже пока простого решения нет", – сказал Юронис.
Если вступит в силу запрет, то это будет бичом не только для лазерной промышленности, но и для производителей полупроводников.
Литовские лазеры известны во всем мире. Эти технологии конкурируют во всем мире, а создаваемая одним работником отрасли часть ВВП в 3 раза больше среднего показателя по стране. Еврокомиссар утверждает, что то, что несет пользу экономике, не будет подвергнуто опасности.
"Будут сделаны исключения", – сказал Синкявичюс.
Ананичене заметила, что исключения должны касаться и общей промышленности или производства компонентов, где нет никаких контактов с человеком.
Еврокомиссар сказал, что пока со стороны литовских учреждений власти не получил никакой информации о последствиях введения ограничений для литовской промышленности.
В сентябре этого года Европейское агентство химических веществ завершит исследование, в ходе которого выясняет надо ли отказаться от использования вышеуказанных химических веществ. Эти выводы будут переданы Еврокомиссии, которая оценит их и примет какое-то решение.
LNK напоминает, что в Литве работает около 60 производителей лазеров, в этой сфере заняты 1500 человек.