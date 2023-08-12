12 августа 2023 г. 07:49

На рынке лазеров в Литве – беспокойство и разочарование: придется закрываться или переезжать в другую страну

 
ru.DELFI.lt
Šiuolaikinių lazerių gamyba
Šiuolaikinių lazerių gamyba
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij

Лазерная промышленность, которая делает Литву известной в мире, оказалась на грани краха. Пять европейских стран хотят запретить химические вещества, которые необходимы для производства лазеров, поскольку они практически не распадаются в природе и отрицательно влияют на здоровье людей. Первые шаги в масштабах ЕС уже сделаны. Производители лазеров говорят, что из-за запрета им придется закрыться или переезжать в другое место, пишет LNK.

Доходы производителя лазеров Ekspla в 2022 году составили 18 млн. евро. Практически все заработанное компанией остается в Литве, но сейчас компания, работающая 30 лет может лишиться всего в течение года.

"Некоторые компании, видимо, не выживут, а другие, скорее всего, переведут производство в другие страны, не связанные с ЕС", – сказал глава Ekspla Алдас Юронис.

5 стран – Дания, Германия, Нидерланды, Швеция и Норвегия – представили предложение о запрете в ЕС перфторалкильных и полифторалкильных химических веществ.

Еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс сказал, что с просьбой об их запрете обращался и ЕП.

Эти химические вещества не просто так называют вечными. Эти соединения практически не распадаются в природе, поэтому загрязняют воду и почву, представляют опасность для животных и людей. К сожалению, без них производство лазеров невозможно.

"Эти соединения есть в косметике, в медицинской промышленности, тот же тефлон их содержит, значит, все наши сковородки, но почему это важно для производства лазеров? Потому что некоторые компоненты покрываются этими соединениями для придания лазеру долговечности", – сказала исполнительный директор Литовской ассоциации лазеров Кристина Ананичене.

Чем их заменить предприниматели пока не знают.

"Научные исследования для решения этого вопроса, требуют немало времени – не год и не пять. Если бы была альтернатива – ее бы уже нашли, но похоже пока простого решения нет", – сказал Юронис.

Если вступит в силу запрет, то это будет бичом не только для лазерной промышленности, но и для производителей полупроводников.

Литовские лазеры известны во всем мире. Эти технологии конкурируют во всем мире, а создаваемая одним работником отрасли часть ВВП в 3 раза больше среднего показателя по стране. Еврокомиссар утверждает, что то, что несет пользу экономике, не будет подвергнуто опасности.

"Будут сделаны исключения", – сказал Синкявичюс.

Ананичене заметила, что исключения должны касаться и общей промышленности или производства компонентов, где нет никаких контактов с человеком.

Еврокомиссар сказал, что пока со стороны литовских учреждений власти не получил никакой информации о последствиях введения ограничений для литовской промышленности.

В сентябре этого года Европейское агентство химических веществ завершит исследование, в ходе которого выясняет надо ли отказаться от использования вышеуказанных химических веществ. Эти выводы будут переданы Еврокомиссии, которая оценит их и примет какое-то решение.

LNK напоминает, что в Литве работает около 60 производителей лазеров, в этой сфере заняты 1500 человек.

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