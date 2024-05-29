На рынке электроэнергии – скачок цен: предупреждение потребителям

На бирже Nord Pool Spot 30 мая, в 20–21 ч. по литовскому времени, цена поднимется до 500,05 евро за МВт/ч (50 центов за кВт/ч) (без НДС). Затем цена снизится до 40 центов за кВт/ч. Средняя цена за сутки будет 16,1 центров кВт/ч.

Компания Ignitis 29 мая распространила сообщение, в котором предупредила часть потребителей.

"Обращаем внимание на то, что в последние дни из-за жары и слабого ветра, а также из-за роста потребления электричества, связанного с потребностью в охлаждении, на бирже Nord Pool цена будет выше обычной. В четверг весь день она будет выше обычной, а с 20 до 21 ч. составит 0,6 евро/кВт/ч с НДС", – сказала представитель компании Даля Бражюнайте.