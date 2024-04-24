На рынке аренды офисов лидирует девелоперская компания Hanner

На начало года лидером по сдаче офисных площадей в аренду на вильнюсском рынке стала девелоперская компания "Hanner" – сданная ею в аренду площадь составляет 6,3 тыс. кв. м или 31 проц. рынка.
По словам председателя правления Hanner Арвидаса Авулиса, такие результаты компании обусловлены правильно выбранной стратегией ценообразования, гибкой адаптацией к потребностям клиента и неограниченным предложением парковочных мест.
По его словам, отмечается большой интерес съемщиков к бизнес-центру Business Stadium Central, который станет центральным зданием квартала Business Stadium, и уже ведутся переговоры по первым договорам аренды.
В портфеле коммерческой недвижимости Hanner насчитывается более 110 тыс. кв. м. сдаваемых в аренду площадей.