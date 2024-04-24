На рынке аренды офисов лидирует девелоперская компания Hanner

По итогам первого квартала 2024 г., площадь офисов, сданных в аренду в Вильнюсе, составила 19,5 тыс. кв. м, что на 3 проц. больше, чем в предыдущем квартале, об этом свидетельствуют данные компании по оказанию услуг в сфере недвижимости CBRE Baltics.