"Я думала, они привозные. Пошла на рынок, потрогала - холодные, значит их собрали утром", - сказала женщина, заметив, что очень ждала местный урожай.
Она выбрала более сладкие яблоки, потому что антоновка ей показалась слишком кислой. Антоновку на рынке продают по 1,8 евро за кг.
"Литовские яблоки должны быть дороже привозных, ведь нашим фермерам их сложнее вырастить", – сказала покупатель Марите.
"Местные яблоки и груши сладкие", – нахваливала свой товар продавец Юстина.
Литовские яблоки, как и в прошлом году стоят около 1,5 евро за кг, груши - 2,5 евро.
По 1,8 евро яблоки продают на столичном рынке Галес, но берут их неохотно.
Янина продает антоновку из своего сада по 1 евро и на отсутствие покупателей не жалуется.
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