На рынках появилась литовская клубника и земляника

Скопировать ссылку На рынках появилась литовская клубника и земляника

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Лето - время свежих местных ягод и овощей, поэтому многие жители Паневежиса и других городов Литвы покупают их не в торговых центрах, а на рынках, пишет etaplius.lt.