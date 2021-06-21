На рынках появилась литовская клубника и земляника

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Лето - время свежих местных ягод и овощей, поэтому многие жители Паневежиса и других городов Литвы покупают их не в торговых центрах, а на рынках, пишет etaplius.lt.
Кроме местных овощей - зеленого лука, салата, редиса, можно купить и лесную землянику. Стакан этой ягоды стоит 3,5 евро.
Литовскую клубнику продают по 7 евро за килограмм.
Килограмм литовского свежего меда стоит 6 евро.
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