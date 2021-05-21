На рынках Литвы торгуют греческой клубникой, но уже известно, сколько будет стоить литовская

По словам директора Клайпедского Старого и нового рынков Вячеслава Карманова, в этом году первой литовской клубники на рынках еще нет (в прошлом она уже была и стоила 10 евро за кг).
В Клайпеде первая клубника появится через 10-12 дней. Сначала она будет стоить дорого, через 1-2 недели цена снизится.
По словам Карманова, несмотря на высокую цену, всегда находятся желающие купить ягоды. "Первые покупатели обычно - пенсионеры, которые покупают ягоды для внуков", – сказал он.
Пока на рынке продают клубнику из Греции. Польской клубники пока нет. Прогнозируют, что она должна появиться на днях.
Иногда на улицах продают польскую клубнику, а пишут, что ягоды литовские.
"У нас такого нет, торговцы следят друг за другом (смеется). Если подобное случается, сообщают администрации. И контролер нас строгая, проверяет надписи", – сказал Карманов.
Любовь Лавренова, которая торгует ягодами уже 12 лет, сказала, что первые литовские ягоды в этом году будут стоить 8-12 евро. Позже цена снизится до 3-3,5 евро. По ее словам, клубника, выращенная под открытым небом, появится через месяц, не раньше.
Лавренова считает, что люди чаще приходят за ягодами на рынок. В магазинах ягоды дороже. Кроме того, на рынках в упаковке не бывает гнилых ягод.
"Мы ответственно к этому относимся, следим за этим. Я ни разу не положила ни одной гнилой ягоды. Вот даже зеленые достала. Мы стараемся, а в магазинах нет столько людей, чтобы могли перебрать все ягоды", – сказала она.
Карманов рассказал, что литовской голубики на рынке пока нет, продают Испанскую. Она стоит 10-12 евро за кг. Литовская голубика, по его словам, появится через 2-3 недели.
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