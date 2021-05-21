aA
Весна в этом году опаздывает на 2-3 недели, поэтому первой литовской клубники на рынках еще нет. Торговцы прогнозируют, что клубника будет дорогой: килограмм около 12 евро. Выясняется, что первую клубнику на рынках покупают пенсионеры, пишет Vakarų ekspresas.
На рынках Литвы торгуют греческой клубникой, но уже известно, сколько будет стоить литовская
© Shutterstock

По словам директора Клайпедского Старого и нового рынков Вячеслава Карманова, в этом году первой литовской клубники на рынках еще нет (в прошлом она уже была и стоила 10 евро за кг).

В Клайпеде первая клубника появится через 10-12 дней. Сначала она будет стоить дорого, через 1-2 недели цена снизится.

По словам Карманова, несмотря на высокую цену, всегда находятся желающие купить ягоды. "Первые покупатели обычно - пенсионеры, которые покупают ягоды для внуков", – сказал он.

Статьи по теме:
Где дешевле: сравнение цен на продукты в Риге, Вильнюсе и Таллинне  (6)
Фермер продает клубнику по евро, но есть условие  (10)

Пока на рынке продают клубнику из Греции. Польской клубники пока нет. Прогнозируют, что она должна появиться на днях.

Иногда на улицах продают польскую клубнику, а пишут, что ягоды литовские.

"У нас такого нет, торговцы следят друг за другом (смеется). Если подобное случается, сообщают администрации. И контролер нас строгая, проверяет надписи", – сказал Карманов.

Любовь Лавренова, которая торгует ягодами уже 12 лет, сказала, что первые литовские ягоды в этом году будут стоить 8-12 евро. Позже цена снизится до 3-3,5 евро. По ее словам, клубника, выращенная под открытым небом, появится через месяц, не раньше.

Лавренова считает, что люди чаще приходят за ягодами на рынок. В магазинах ягоды дороже. Кроме того, на рынках в упаковке не бывает гнилых ягод.

"Мы ответственно к этому относимся, следим за этим. Я ни разу не положила ни одной гнилой ягоды. Вот даже зеленые достала. Мы стараемся, а в магазинах нет столько людей, чтобы могли перебрать все ягоды", – сказала она.

Карманов рассказал, что литовской голубики на рынке пока нет, продают Испанскую. Она стоит 10-12 евро за кг. Литовская голубика, по его словам, появится через 2-3 недели.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

На рынке снижаются цены: у покупателей денег стало меньше (32)

Журналисты Delfi побывали на Калварийском рынке, чтобы...

Литовские фермеры занялись новой деятельностью - зимой выращивают клубнику (12)

Красные, сладкие, спелые ягоды уже снимают с кустов....

TOP новостей

В Cейме Литвы зарегистрирован проект Закона о нейтральном партнерстве (151)

В пятницу в Сейме Литвы был зарегистрирован проект...

Советские спальные районы столкнутся с переменами: жителям предложат несколько вариантов (59)

У Вильнюсского муниципалитета вместе со строительными...

Семья выиграла судебную тяжбу против частного детсада: порция сырников могла стоить ребенку жизни (23)

Болезненный инцидент произошел в детском саду Аустеи...

Президент Литвы ответил министру иностранных дел о вакцинации своей супруги  Ландсбергис принес извинения (52)

Президент Литвы Гитанас Науседа пояснил, что его жена...

На рынках Литвы торгуют греческой клубникой, но уже известно, сколько будет стоить литовская (23)

Весна в этом году опаздывает на 2-3 недели, поэтому...