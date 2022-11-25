На рынках литовского взморья пахнет корюшкой: сколько она будет стоить в этом году

На Новом рынке корюшка появилась 18 ноября, неделю назад.
Директор рынка Вячеслав Карманов пошутил, что в этом году корюшка - важный стратегический товар национального масштаба. Килограмм корюшки стоит 8,99 евро.
Карманов сказал, что в прошлом году корюшка на рынке появилась на 2-3 недели позже. Если погода не изменится, будет по-прежнему холодно, рыба будет.
По словам Карманова, большой популярностью корюшка, как и селедка, пользуется перед Рождеством.
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