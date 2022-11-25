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На новом рынке в Клайпеде корюшка была в продаже уже на прошлой неделе. Неделю назад как раз и началась ловля этой рыбы в Балтийском море. В Куршском заливе корюшку ловят с середины октября. У берегов Клайпеды корюшка в этом году появилась на несколько недель раньше, чем в прошлом году, пишет Vakarų ekspresas.
На рынках литовского взморья пахнет корюшкой: сколько она будет стоить в этом году
© Shutterstock

На Новом рынке корюшка появилась 18 ноября, неделю назад.

Директор рынка Вячеслав Карманов пошутил, что в этом году корюшка - важный стратегический товар национального масштаба. Килограмм корюшки стоит 8,99 евро.

Карманов сказал, что в прошлом году корюшка на рынке появилась на 2-3 недели позже. Если погода не изменится, будет по-прежнему холодно, рыба будет.

По словам Карманова, большой популярностью корюшка, как и селедка, пользуется перед Рождеством.

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