На Рождество и Новый год магазины в Литве работать не будут

Пресс-секретарь сети Maximа Эрнеста Дапкене напомнила, что магазины этой сети не будут работать 25 декабря и 1 января, а 24 декабря закроются в 19 ч.

Пресс-секретарь Iki Вайда Будрене сказала, что 25 декабря магазины Iki работать не будут (в сочельник - 24 декабря, закроются в 20 ч.), однако они будут открыты 1 января.

Магазины сети Rimi не будут работать 25 декабря и 1 января. Однако в крупных городах Литвы и на море будут работать дежурные магазины этой сети. Дежурные магазины Rimi будут работать 1 января с 10 до 20 ч.: в Паневежисе, на ул. Клайпедос, 82; в Паланге на ул. Малуно, 10; в Шяуляе на ул. Гягужю, 30; в клайпедском ТЦ Arena; в Алитусе, на ул. Науёи, 7E-1; в каунасском ТЦ Savas; и в Вильнюсе на ул. Жирмуну, 64 и Кедру, 4. В Сочельник магазины закроются в 20 ч.

Пресс-сектетарь Norfa Дарюс Рилишкис сообщил, что магазины этой сети не будут работать 25 декабря и 1 января. По такому же графику будут работать и магазины Lidl Lietuva.



Tradicijų nelaužo

25 декабря в первый день Рождества торговые центры Akropolis работать не будут.

24 декабря магазины и другие виды деятельности в ТЦ закроются раньше обычного. 1 января в вильнюсском и клайпедском Akropolis посетителей будут принимать как заведения общепита, так и некоторые места развлечений, в Шяуляй – только кинотеатр и боулинг.

"По традиции первый день Рождества будет выходным, после него ТЦ снова откроются 26 декабря. У нас также будут перемены в связи с 1 января – в этот день не будут работать магазины Maxima, Eurovaistinė, Ermitažas и другие магазины, откроются только рестораны и некоторые другие места развлечений", – сказал Доминикас Мертинас, представитель Akropolis Group.

24 декабря во всех ТЦ Akropolis магазины, рестораны и зоны развлечений закроются в 17 ч., в 16 ч. закроются банковские отделения. Maxima и Eurovaistinė будут работать до 19 ч., Ermitažas в Вильнюсе и Eurovaistinė в Шяуляй будут работать до 18 ч.

25 декабря ТЦ Akropolis в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляй работать не будут.

26 декабря магазины Maxima, Eurovaistinė и Ermitažas в Вильнюсе откроются в 9 ч. Другие магазины в Вильнюсе будут работать с 10 до 22 ч. В Клайпеде и Шяуляй магазины в этот день закроются в 21 ч., рестораны, кафе и места развлечений в 22 ч. Maxima в Вильнюсе будет работать до 23 ч., в Клайпеде и Шяуляй до 22 ч. Во второй день Рождества в Вильнюсе не будут работать только банковские отделения. 31 декабря магазины в ТЦ Akropolis закроются в 20 ч., Maximабудет работать до 21 ч. Кинотеатр в Вильнюсе закроется в 17 ч., ледовая арена – в 19.30 ч.

В Вильнюсе и Клайпеде в Akropolis Eurovaistinė будет работать до 20 ч., в Шяуляй – до 19 ч. 1 января Eurovaistinė, Maxima, Ermitažas магазины и банки работать не будут. Рестораны, кафе, кинотеатр откроются в 12 ч и будут работать до 22 ф., O‘Learys спортивный бар и ресторан в Вильнюсе будет работать до 24 ч. В Шяуляй будет работать только боулинг и кинотеатр.

Время работы казино в ТЦ не меняется.

Не будет 25 декабря работать и ТЦ Panorama.

24 декабря ТЦ Ozas будет работать с 10 до 16 ч., а на Рождество работать не будет. 26 декабря он будет работать с 10 до 21 ч.

31 декабря ТЦ будет работать с 10 до 18 ч., 1 января работать не будет.