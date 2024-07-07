На ремонт Валакампяйского моста выделено 3 млн. евро

Пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал, что состояние этого моста оценивают как очень плохое.
„Во время капитального ремонта укрепят и отремонтируют несущие конструкции“, – заметил он.
По словам Грубинскаса, работы по обновлению моста между улицами Осткараса Милашюса и Карейвю будут проводить поэтапно, чтобы доставить как можно меньше неудобств жителям.
Конкурс на обновление моста планируют обновить в этом году, а начать работы - в следующем. Ремонт должны завершить в течение 16 месяцев.
Работы будет финансировать Via Lietuva (бывшая Литовская дирекция автомобильных дорог) и Вильнюсский муниципалитет.
Мост был построен в 1972 г. компанией Tilsta (тогда Vilniaus tiltų statybos valdyba).