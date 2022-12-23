Средства предназначены для обновления двух участков дороги Via Baltica от Мариямполе до границы с Польшей – 6,5-километрового и 6-километрового участков дороги Каунас-Мариямполе-Сувалки, сообщило Министерство коммуникаций и транспорта.

"Ускоренная реконструкция Via Baltica в Литве и Польше позволит быстро обеспечить более высокие стандарты пропускной способности инфраструктуры, безопасности движения и региональной безопасности. Фонд военной мобильности CEF является одним из важнейших факторов в реализации Via Baltica", – говорится в заявлении министра транспорта Марюса Скуодиса.

Средства были выделены в прошлый вторник из фонда Connecting Europe Facility (CEF).

В этом году Европейская Комиссия (ЕК) уже выделила 61,3 млн. евро на развитие Via Baltica и интермодального терминала Каунаса в Палемонасе. В ходе двух этапов из CEF Литве уже было выделено более 100 млн евро.

По данным Минтранса, в 2023 году Литва подготовит заявку на реконструкцию последнего 12-километрового участка Via Baltica.

Весь более чем 40-километровый участок Via Baltica от Мариямполе до границы с Польшей планируется реконструировать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к автомагистралям, путем расширения дороги с двух до четырех полос, строительства соединительных дорог и устройства перекрестков, более безопасных для трафика разного уровня.