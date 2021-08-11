По словам представителя Литовских аэропортов Дайнюса Чюплиса, инфраструктура аэропорта нуждается в регулярном (каждые 10-15 лет) обновлении.
В последний раз в Паланге эти работы проводились в 2007 году.
По словам Чюплиса, реконструкцию проведут, чтобы Палангский аэропорт отвечал требования Европейского агентства авиационной безопасности.
Работы начнутся 6 сентября 2021 года. Работа аэропорта будет приостановлена на 45 дней.
Конкурс на проведение реконструкции осенью 2020 года выиграла латвийская компания A.C.B., стоимость работ 13,6 млн. евро (без НДС). Большую часть проекта финансируют из госбюджета – решением правительства выделено 10,25 млн. евро, эти инвестиции утвердила Еврокомиссия. Остальные 3,35 млн. евро - кредит Северного инвестиционного банка деньги.
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