На реконструкцию трассы Вильнюс–Утена и Нерингской велодорожки будет выделено почти 82 млн евро

Из заемных средств 42,3 млн евро было выделено Минтрансу на развитие транспортной инфраструктуры двойного назначения (военного и гражданского): на строительство участка Via Baltica от Мариямполе до литовско-польской границы, а также на реконструкцию среднего моста через Нерис и виадуков, расположенных на автомагистрали А1 Вильнюс–Каунас–Клайпеда.