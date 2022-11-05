Неизвестный водитель в самом сердце старого города Вильнюса около девяти вечера сбил не менее 14 бетонных столбов. Один из столбов закатился под роскошный внедорожник. Как минимум одна машина повреждена.
Виновник происшествия также понес убытки - на месте происшествия было много обломков автомобиля. Однако машина все же смогла ехать, а водителю удалось скрыться.
Столбы, указывающие направление движения, были установлены при организации кольцевого движения в Старом городе столицы, т.е. водители не могут въезжать и выезжать из центра по своему усмотрению.
Такие меры были направлены на снижение числа автомобилей, следующих транзитом через старый город.
Очевидно, что такие изменения не всем по душе. Есть водители, которые нарушают дорожные знаки и объезжают установленные на дороге препятствия - столбы и горшки с деревьями.
Для фиксации правонарушителей установлены видеокамеры, не одна установлена рядом с ратушей.
Полиция не сомневается, что после просмотра видео будут установлены и автомобиль, сбивший столбы, и его владелец.
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