На прошлой неделе в Литве произведено две трети необходимого объема электроэнергии

Сообщается, что цены на электроэнергию в других странах Европы колебались в различных направлениях: в Польше и Германии средняя цена на электроэнергию выросла до 123,90 евро/МВтч и 71,05 евро/МВтч соответственно. А средняя биржевая стоимость электроэнергии на Nord Pool, по сравнению с предыдущей неделей, упала на 11 проц. до 24,63 евро/МВтч.
„В странах Балтии ценовая стабильность была обеспечена практически неизменными объемами потребления и производства электроэнергии: на 1 проц. выросло производство ветровой энергии, на 2 проц. выросло производство солнечной энергии и на 1 проц. сократились энергопотоки в страны Балтии“, — говорит руководитель по развитию продуктов компании энергетических решений Elektrum Lietuva Мантас Каваляускас.
Цены в торговых зонах Северных стран снизились на прошлой неделе в основном из-за соотношения объемов производства и потребления электроэнергии – потребление электроэнергии сократилось на 3 проц., а производство выросло на 1 проц. из-за за 5-процентного роста выработки солнечной энергии.
Цены, предлагаемые жителям Литвы независимыми поставщиками электроэнергии, остались на уровне предыдущей недели. Самая низкая фиксированная цена Elektrum Lietuva на прошлой неделе составила 24,024 цента/кВтч с фиксацией на 13 месяцев.
Потребление электроэнергии в регионе Nord Pool на предыдущей неделе сократилось до 6 023 ГВтч, а объемы производства выросли до 6 934 ГВтч.
Потребление электроэнергии в странах Балтии за неделю не изменилось и составило 449 ГВтч. По сравнению с минувшей неделей, потребление электроэнергии в Литве выросло на 1 проц. до 223 ГВтч, потребление в Латвии почти не изменилось и составило 106 ГВтч, а в Эстонии потребление электроэнергии упало на 1 проц. до 120 ГВтч.
Объем совокупного производства электроэнергии в странах Балтии на прошлой неделе остался на уровне предыдущей недели и составил 286 ГВтч. По сравнению с предыдущей неделей, производство электроэнергии в Литве практически не изменилось – 145 ГВтч, в Латвии – сократилось на 1 проц. – 49 ГВтч, а в Эстонии объем производства вырос на 2 проц. до 92 ГВтч.
За неделю все три страны Балтии в общей сложности произвели 64 проц. необходимого им объема электроэнергии. В Литве было произведено 65 проц., в Латвии – 46 проц., в Эстонии – 77 проц. необходимого объема.