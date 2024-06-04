2024.06.04 14:10

На прошлой неделе производство электроэнергии в странах Балтии сократилось, а потребление выросло

 
оптовая цена на электроэнергию в Литве составила в среднем 99,39 евро/МВтч
ELTA
ru.DELFI.lt
Elektros skaitiklis
Elektros skaitiklis
ФОТО: Shutterstock

На прошлой неделе оптовая цена на электроэнергию в Литве выросла на 37 проц. и составила в среднем 99,39 евро/МВтч. Столько же электроэнергия стоила и в Латвии, и в Эстонии, сообщает Elektrum Lietuva.

В других европейских странах изменение цены на электроэнергию разнилось: в Польше средненедельная цена также выросла и достигла 99,36 евро/МВтч, в Германии она несколько подешевела до 77,95 евро/МВтч.

Тогда как цены, предлагаемые независимыми поставщиками электроэнергии жителям Литвы, немного выросли. Самая низкая фиксированная цена Elektrum Lietuva составила 24,42 цента/кВтч, при ее фиксации на 12 месяцев.

Средняя цена на бирже электроэнергии Nord Pool по сравнению с предыдущей неделей выросла на 12 проц. и составила 27,60 евро/МВтч. На это повлияло 25-проц. снижение производства ветровой энергии, которое в этом году достигло самого низкого уровня
Потребление электроэнергии в регионе Nord Pool на прошлой неделе продолжило снижаться, достигнув 6428 ГВтч, тогда как производство также упало до 7422 ГВтч.

Потребление электроэнергии в странах Балтии за неделю выросло на 2 проц. и достигло 454 ГВтч. В Литве потребление электроэнергии было на 1 проц. больше, чем на предыдущей неделе – 212 ГВтч, в Латвии – на 4 проц. больше – 109 ГВтч, а в Эстонии потребление выросло на 2 проц. – до 133 ГВтч.

Общий объем производства электроэнергии в странах Балтии на прошлой неделе упал на 21 проц. и достиг 262 ГВтч. В Литве электроэнергии было произведено на 25 проц. меньше, чем на предыдущей неделе –125 ГВтч, в Латвии – на 28 проц. меньше – 46 ГВтч, в Эстонии объем производства снизился на 12 проц. – до 92 ГВтч.

За неделю все три страны Балтии вместе произвели 58 проц. необходимой им электроэнергии. Литва производила 59 проц., Латвия – 42 проц., Эстония – 69 проц. необходимой стране электроэнергии.

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