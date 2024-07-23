На прошлой неделе в Литве произведено две трети необходимого объема электроэнергии

„В странах Балтии ценовая стабильность была обеспечена практически неизменными объемами потребления и производства электроэнергии: на 1 проц. выросло производство ветровой энергии, на 2 проц. выросло производство солнечной энергии и на 1 проц. сократились энергопотоки в страны Балтии “, — говорит руководитель по развитию продуктов компании энергетических решений Elektrum Lietuva Мантас Каваляускас.

Сообщается, что цены на электроэнергию в других странах Европы колебались в различных направлениях: в Польше и Германии средняя цена на электроэнергию выросла до 123,90 евро/МВтч и 71,05 евро/МВтч соответственно. А средняя биржевая стоимость электроэнергии на Nord Pool, по сравнению с предыдущей неделей, упала на 11 проц. до 24,63 евро/МВтч.

Цены в торговых зонах Северных стран снизились на прошлой неделе в основном из-за соотношения объемов производства и потребления электроэнергии – потребление электроэнергии сократилось на 3 проц., а производство выросло на 1 проц. из-за за 5-процентного роста выработки солнечной энергии.

Цены, предлагаемые жителям Литвы независимыми поставщиками электроэнергии, остались на уровне предыдущей недели. Самая низкая фиксированная цена Elektrum Lietuva на прошлой неделе составила 24,024 цента/кВтч с фиксацией на 13 месяцев.

Потребление электроэнергии в регионе Nord Pool на предыдущей неделе сократилось до 6 023 ГВтч, а объемы производства выросли до 6 934 ГВтч.