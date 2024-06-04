На прошлой неделе производство электроэнергии в странах Балтии сократилось, а потребление выросло

Средняя цена на бирже электроэнергии Nord Pool по сравнению с предыдущей неделей выросла на 12 проц. и составила 27,60 евро/МВтч. На это повлияло 25-проц. снижение производства ветровой энергии, которое в этом году достигло самого низкого уровня Потребление электроэнергии в регионе Nord Pool на прошлой неделе продолжило снижаться, достигнув 6428 ГВтч, тогда как производство также упало до 7422 ГВтч.

Тогда как цены, предлагаемые независимыми поставщиками электроэнергии жителям Литвы, немного выросли. Самая низкая фиксированная цена Elektrum Lietuva составила 24,42 цента/кВтч, при ее фиксации на 12 месяцев.

В других европейских странах изменение цены на электроэнергию разнилось: в Польше средненедельная цена также выросла и достигла 99,36 евро/МВтч, в Германии она несколько подешевела до 77,95 евро/МВтч.

Потребление электроэнергии в странах Балтии за неделю выросло на 2 проц. и достигло 454 ГВтч. В Литве потребление электроэнергии было на 1 проц. больше, чем на предыдущей неделе – 212 ГВтч, в Латвии – на 4 проц. больше – 109 ГВтч, а в Эстонии потребление выросло на 2 проц. – до 133 ГВтч.

Общий объем производства электроэнергии в странах Балтии на прошлой неделе упал на 21 проц. и достиг 262 ГВтч. В Литве электроэнергии было произведено на 25 проц. меньше, чем на предыдущей неделе –125 ГВтч, в Латвии – на 28 проц. меньше – 46 ГВтч, в Эстонии объем производства снизился на 12 проц. – до 92 ГВтч.