На прошлой неделе производство электроэнергии в странах Балтии сократилось, а потребление выросло

В других европейских странах изменение цены на электроэнергию разнилось: в Польше средненедельная цена также выросла и достигла 99,36 евро/МВтч, в Германии она несколько подешевела до 77,95 евро/МВтч.
Тогда как цены, предлагаемые независимыми поставщиками электроэнергии жителям Литвы, немного выросли. Самая низкая фиксированная цена Elektrum Lietuva составила 24,42 цента/кВтч, при ее фиксации на 12 месяцев.
Средняя цена на бирже электроэнергии Nord Pool по сравнению с предыдущей неделей выросла на 12 проц. и составила 27,60 евро/МВтч. На это повлияло 25-проц. снижение производства ветровой энергии, которое в этом году достигло самого низкого уровня
Потребление электроэнергии в регионе Nord Pool на прошлой неделе продолжило снижаться, достигнув 6428 ГВтч, тогда как производство также упало до 7422 ГВтч.
Потребление электроэнергии в странах Балтии за неделю выросло на 2 проц. и достигло 454 ГВтч. В Литве потребление электроэнергии было на 1 проц. больше, чем на предыдущей неделе – 212 ГВтч, в Латвии – на 4 проц. больше – 109 ГВтч, а в Эстонии потребление выросло на 2 проц. – до 133 ГВтч.
Общий объем производства электроэнергии в странах Балтии на прошлой неделе упал на 21 проц. и достиг 262 ГВтч. В Литве электроэнергии было произведено на 25 проц. меньше, чем на предыдущей неделе –125 ГВтч, в Латвии – на 28 проц. меньше – 46 ГВтч, в Эстонии объем производства снизился на 12 проц. – до 92 ГВтч.
За неделю все три страны Балтии вместе произвели 58 проц. необходимой им электроэнергии. Литва производила 59 проц., Латвия – 42 проц., Эстония – 69 проц. необходимой стране электроэнергии.