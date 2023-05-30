На прошлой неделе LTG Cargo отклонила 13 заявок на перевозку грузов

Всего на прошлой неделе компания получила 587 заявок на перевозку грузов. После проверки на соответствие применяемым компанией принципам санкционного контроля и нулевой толерантности к риску на прошлой неделе были одобрены 353 заявки на перевозку грузов, 13 заявок отклонены. Еще по 221 заявке решение будет принято после тщательной оценки информации, указанной клиентами, говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что на прошлой неделе компания отклонила заявки на перевозку 34 вагонов: 13 вагонов для перевозки контейнеров, 8 вагонов с машинами и оборудованием, 7 вагонов со строительными материалами и 4 вагонов с другими грузами.

В сообщении указывают, что всего с 1 марта компания LTG Cargo получила 8 260 заявок на перевозку грузов. После оценки соответствия применяемым компанией принципам санкционного контроля и нулевой толерантности к риску с начала марта было одобрено 6 636 заявок на перевозку грузов. 1 339 заявок были отклонены. Почти половину этих отклоненных заявок на перевозку грузов (562 единиц) связаны с экспортом или импортом из/в Беларусь.