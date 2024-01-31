На проходящей в США выставке лазеров Photonics West 2024 впервые открыт литовский стенд

 
ELTA
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Aušrinė Armonaitė
Aušrinė Armonaitė
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте впервые в истории открыла национальный стенд Литвы на всемирной выставке лазеров Photonics West 2024 в Сан-Франциско, Калифорния, США. Всего на выставке себя миру представят 23 компании лазерного сектора нашей страны.

"Лазерная промышленность Литвы – одна из самых сильных высокотехнологичных отраслей страны, где действуют около 60 предприятий и трудятся около 1 600 высококвалифицированных специалистов. Около 80% продукции лазерной отрасли экспортируется почти в 80 стран, поэтому литовские лазерные предприятия, участвующие в этой выставке, имеют возможность представить себя, расширить свои связи с зарубежными партнерами и тем самым еще больше увеличить экспорт", - говорит министр экономики и инноваций.

Photonics West – одна из крупнейших выставок фотоники и лазерных технологий в мире. В этом году Литва впервые имеет национальный стенд, и рекордное количество литовских компаний, участвующих в выставке, показывает цель литовских предприятий становиться все более видимыми как в штате Калифорния, так и на международной арене в целом, указывается в сообщении министерства.

Литовская лазерная промышленность имеет солидную репутацию не только в бизнесе, но и в сфере академических исследований. Сегодня 95 из 100 самых известных университетов мира используют лазерные технологии, разработанные и производимые в Литве. Литовские лазеры можно найти в НАСА, ЦЕРН и других институтах мирового уровня.

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