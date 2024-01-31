На проходящей в США выставке лазеров Photonics West 2024 впервые открыт литовский стенд

"Лазерная промышленность Литвы – одна из самых сильных высокотехнологичных отраслей страны, где действуют около 60 предприятий и трудятся около 1 600 высококвалифицированных специалистов. Около 80% продукции лазерной отрасли экспортируется почти в 80 стран, поэтому литовские лазерные предприятия, участвующие в этой выставке, имеют возможность представить себя, расширить свои связи с зарубежными партнерами и тем самым еще больше увеличить экспорт", - говорит министр экономики и инноваций.

Photonics West – одна из крупнейших выставок фотоники и лазерных технологий в мире. В этом году Литва впервые имеет национальный стенд, и рекордное количество литовских компаний, участвующих в выставке, показывает цель литовских предприятий становиться все более видимыми как в штате Калифорния, так и на международной арене в целом, указывается в сообщении министерства.