На прилавке магазина покупатель обнаружил российский товар, компания назвала это ошибкой

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Читатели сообщили порталу Delfi, что в магазинах одной сети появились произведенные в России товары. Представители сети отмечают, что товар оказался на прилавке по ошибке.
MAXIMA parduotuvė
MAXIMA parduotuvė
© Organizatorių nuotr.

Альгимантас из Каунаса сказал, что в выходные в магазине Maximа он обнаружил интересный товар.

На приобретенной упаковке с разжигателями огня, было указано, что они произведены в России. Читатель был удивлен наличием российской продукции в ассортименте.

Представитель сети Maxima Марюс Тилмантас сказал, что товар попал в магазин по ошибке.

"Сейчас все разжигатели этого производителя изготавливают в Польше, однако по ошибке в наши магазины доставили товар, который был произведен в России до начала войны в Украине.

Мы проверяем, в какие магазины попали разжигатели, произведенные в России и немедленно уберем их с прилавков", – заметил Тилмантас.

Он пояснил, что производитель и поставщик этого товара находится в списке надежных бизнес-субъектов, а сама сеть регулярно следит за тем, чтобы среди партнеров не было юридических лиц из санкционного списка ЕС.

Prekė, pagaminta Rusijoje
Prekė, pagaminta Rusijoje
© DELFI

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