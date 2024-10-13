На прилавках уже сейчас полно рождественских товаров: торговцы объясняют причину

На прилавках некоторых магазинов уже появились рождественские товары. Жители относятся к этому по-разному: одни рады, другие удивляются.

„Мне кажется, слишком рано“, – сказал один мужчина.

„Я думаю, рановато. Я начинаю готовится к Рождеству в начале декабря“, – сказала другая женщина.

„Все отлично, мне приятно видеть. Я начинаю думать, что надо купить“, – заметил мужчина.

В магазин Thomas Philipps рождественские товары привезли в сентябре. Торговцы говорят, что они делают, это ради покупателей.

„Когда приходит декабрь, деньги нужны на все: на подарки, продукты, одежду, декорации, денег остается меньше, вот мы и начали продавать раньше“, – сказала представитель магазина Аста Урбялите.