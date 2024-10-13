На прилавках уже сейчас полно рождественских товаров: торговцы объясняют причину

На прилавках некоторых магазинов уже появились рождественские товары. Жители относятся к этому по-разному: одни рады, другие удивляются.
„Мне кажется, слишком рано“, – сказал один мужчина.
„Я думаю, рановато. Я начинаю готовится к Рождеству в начале декабря“, – сказала другая женщина.
„Все отлично, мне приятно видеть. Я начинаю думать, что надо купить“, – заметил мужчина.
В магазин Thomas Philipps рождественские товары привезли в сентябре. Торговцы говорят, что они делают, это ради покупателей.
„Когда приходит декабрь, деньги нужны на все: на подарки, продукты, одежду, декорации, денег остается меньше, вот мы и начали продавать раньше“, – сказала представитель магазина Аста Урбялите.
„Есть люди, которые ждут Рождество, они начинают покупать и много, как только мы завозим товары.
А есть скептики, которые удивляются и говорят, что еще рано, хотя и они уже понемногу начинают делать покупки“, – прибавила Урбялите.
Рождественские товары уже появились и в магазине Ikea.
„Первые товары продаем с сентября“, – сказала представитель Ikea Рената Данте.
„Если раньше была ясная точка отсчета, по крайней мере в Литве - сначала День поминовения усопших, а потом рождественские товары, то сейчас все появляется раньше“, – сказала глава Berta&Agency Берта Чайкаускайте.
„Во всем мире Рождество в Ikea начинается с середины октября. Цель – дать людям больше времени на подготовку“, – сказала Данте.
„В прошлом году у нас рождественские товары появились в то же время“, – прибавила представитель Thomas Phillips.
Правда, ранее появление рождественских товаров может вызвать и отторжение.
„Я считаю, что это утомляет, возмущение видно и в публичном пространстве, ну какое Рождество, если только началась осень“, – сказала Чайкаускайте.
Данте заверила, что когда у покупателей больше времени, они уменьшают стресс, у них больше времени на подготовку, равномернее распределены расходы.
Чайкаускайте считает, что больше всего товаров люди все равно покупают перед Рождеством.