"Сейчас временно мы не торгуем чипсами Pringles, поскольку на первом этапе переговоров с поставщиком чипсов Pringles мы не нашли общего решения, а новые коммерческие предложения неприемлемы", – сказала MadeinVilnius.lt представитель Maxima Эрика Наркунайте.
Pringles с прилавков магазинов Maximа исчезли две недели назад. На их месте появилась продукция других производителей. В магазинах других сетей продукция Pringles есть. Представители Maxima тоже надеются, что в скором времени смогут возобновить продажу Pringles.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Вопрос наркотиков в истории пропавшего подростка: рассказ 16-летнего шяуляйца шокирует родителей
Перед загадочным исчезновением 15-летнего подростка в...
Помощь Литвы, окончание войны и отношение к Тихановской. Михаил Подоляк рассказал, чего ждать в этом году
Разговор с советником главы ОП Михаилом Подоляком...
Центробанк Литвы проанализировал рост цен на продукты
Центробанк Литвы исследовал цены на продукты питания...
Новый рейтинг: последствия скандала с Бартошявичюсом уже стали заметны
В рейтинге политических партий – перемены. Долгое...