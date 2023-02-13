"Сейчас временно мы не торгуем чипсами Pringles, поскольку на первом этапе переговоров с поставщиком чипсов Pringles мы не нашли общего решения, а новые коммерческие предложения неприемлемы", – сказала MadeinVilnius.lt представитель Maxima Эрика Наркунайте.

Pringles с прилавков магазинов Maximа исчезли две недели назад. На их месте появилась продукция других производителей. В магазинах других сетей продукция Pringles есть. Представители Maxima тоже надеются, что в скором времени смогут возобновить продажу Pringles.