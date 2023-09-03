На прилавках литовских магазинов растет количество польских товаров

Представитель портала Pricer.lt Пятрас Чепкаускас сказал Delfi, что польские товары стали частыми гостями на прилавках литовских магазинов.
"Все торговые сети хвастают, что растет доля товаров их личного бренда, большая часть этих товаров произведена в той же Польше. Если пройтись по магазинам и посмотреть, где были произведены эти товары, например, молоко, творог UHT – везде найдете значок PL (Польша).
Ситуация такова, что одни литовцы едут за дешевыми товарами в Польшу, а другие покупают польские товары в Литве, хотя здесь они стоят дороже", – сказал он.
Пример эксперта: "В Польше 250 г. творога стоят 0,79 евро, а в наших магазинах 0,99 евро, литовский аналог – больше 2 евро".
В фейсбуке Чепкаускас поделился более подробными рассуждениями на эту тему.
"Без польских продуктов после этой огромной инфляции в сфере продуктов питания мы тратили бы не 300 евро вместо прежних 200, а целых 400 евро, поскольку наши производители "не тормозили". Ну, а паек помощи был бы легче.
Еще эта информация для тех, кто "из-за плохих дорог и качества продуктов в Польшу никогда не поедет" за покупками", – писал он.
Эксперт сравнил поток польских товаров в Литве за последние три года.
"Экспорт польских продуктов в Литву вырос на 28% в количественном и на 37% в денежном эквиваленте. Если считать, в килограммах на одного жителя в месяц, получается – 27,56 кг. Необязательно вы напрямую покупаете этот польский товар – вы его можете получать в виде готового блюда в кафе, в других готовых изделия и т.д., но это впечатляющее количество", – сказал Чепкаускас.
Он прокомментировал и отдельные категории этих товаров. По его словам, на одного жителя в месяц приходится около 5 кг польской продукции животного происхождения.
"Экспорт этих товаров в Литву не рос в количественном, но рос в денежном эквиваленте из-за инфляции. Например, продажи курятины были стабильными на протяжении 3 полугодий, только цена растет. Но в количественном отношении росли поставки молочки (8%), в денежном эквиваленте они увеличились на 34%. Литовские молочники, понимаете теперь, почему в разы уменьшились продажи вашей продукции, как вы говорите: на 10%?" – сказал глава Pricer.lt.
Далее идут польские товары растительного происхождения (на одного жителя Литвы приходится 6,64 кг в месяц). "Наибольшая часть – 1,04 кг польских фруктов в месяц (польские яблочки), 2,92 кг - крупа, хлопья, и др. зерновые, 1,28 кг – мука", – сказал представитель Pricer.lt.
Третья категория – животные, растительные, микробиологические жиры (масло и жиры). Их на одного жителя приходится 1,25 кг в месяц. Еще одна, самая большая категория – готовые товары, безалкогольные и алкогольные напитки, продукты с никотином. Их на одного жителя приходится 14,6 кг в месяц.
"Из крупных категорий, на одного жителя приходится 0,98 кг переработанных фруктов и овощей, 4,83 кг – напитков (безалкогольных, соков, лимонады - продукция Coco cola)", – сказал Чепкаускас.
Он заметил, что за два года экспорт польских товаров в Литву вырос с 330 до 527 млн. евро, а в ценах розничной торговли – с 465 до 739 млн. евро.
"Часть польских товаров в Литве выросла с 18 до 22%", – отмечает эксперт.
"Конечно, какая-то часть этих товаров идет в другие страны, однако в целом это не меняет масштабы. Что можно сказать? Боже, храни Польшу, без ее продуктов мы бы положили зубы на полку", – сказал Чепкаускас.
Он напомнил, что за полгода литовцы в Польше истратили 150 млн. евро.