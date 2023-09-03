На прилавках литовских магазинов растет количество польских товаров

Представитель портала Pricer.lt Пятрас Чепкаускас сказал Delfi, что польские товары стали частыми гостями на прилавках литовских магазинов.

"Все торговые сети хвастают, что растет доля товаров их личного бренда, большая часть этих товаров произведена в той же Польше. Если пройтись по магазинам и посмотреть, где были произведены эти товары, например, молоко, творог UHT – везде найдете значок PL (Польша).

Ситуация такова, что одни литовцы едут за дешевыми товарами в Польшу, а другие покупают польские товары в Литве, хотя здесь они стоят дороже", – сказал он.

Пример эксперта: "В Польше 250 г. творога стоят 0,79 евро, а в наших магазинах 0,99 евро, литовский аналог – больше 2 евро".

В фейсбуке Чепкаускас поделился более подробными рассуждениями на эту тему.

"Без польских продуктов после этой огромной инфляции в сфере продуктов питания мы тратили бы не 300 евро вместо прежних 200, а целых 400 евро, поскольку наши производители "не тормозили". Ну, а паек помощи был бы легче.