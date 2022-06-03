На прилавках литовских магазинов больше нет любимого украинского товара

Эту информацию подтвердили несколько торговых сетей, которые до сих пор продавали этот товар. Их представители не могли сказать, когда могут возобновиться поставки.

"Это украинский производитель, который сообщил нам о прекращении поставок. К сожалению, никакой больше информации от поставщика мы не получили. Сейчас мы ищем альтернативы, замену этому продукту", – сказала пресс-секретарь Iki Вайда Будрене.

Этого кетчупа не осталось на прилавках магазинов Rimi Lietuva, подтвердила пресс-секретарь сети Габриэле Шеренене.

"Когда началась война в Украине, остановилось производство этого товара. Его производили в Херсоне, который оккупировала Россия. Какое-то время мы продавали остатки продукции "Чумак", к сожалению, все распродано", – заметила представитель Maximа Эрнеста Дапкене.

В начале мая представитель производителя продукции "Чумак" Кирилл Липко сказал, что завод захвачен российской армией, поэтому компания не может экспортировать товары.

Товары с брендом "Чумак" продавали в более чем 30 странах мира.