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На прилавках магазинов жители больше не находят украинский товар – кетчуп "Чумак". Экспорт был прекращен из-за войны в Украине, запасы этого продукта уже выкуплены.
На прилавках литовских магазинов больше нет любимого украинского товара
© Shutterstock

Эту информацию подтвердили несколько торговых сетей, которые до сих пор продавали этот товар. Их представители не могли сказать, когда могут возобновиться поставки.

"Это украинский производитель, который сообщил нам о прекращении поставок. К сожалению, никакой больше информации от поставщика мы не получили. Сейчас мы ищем альтернативы, замену этому продукту", – сказала пресс-секретарь Iki Вайда Будрене.

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Этого кетчупа не осталось на прилавках магазинов Rimi Lietuva, подтвердила пресс-секретарь сети Габриэле Шеренене.

"Когда началась война в Украине, остановилось производство этого товара. Его производили в Херсоне, который оккупировала Россия. Какое-то время мы продавали остатки продукции "Чумак", к сожалению, все распродано", – заметила представитель Maximа Эрнеста Дапкене.

В начале мая представитель производителя продукции "Чумак" Кирилл Липко сказал, что завод захвачен российской армией, поэтому компания не может экспортировать товары.

Товары с брендом "Чумак" продавали в более чем 30 странах мира.

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