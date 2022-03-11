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На полный бак горючего 100 евро сейчас может не хватить. Водители говорят, что цены на заправках меняются несколько раз за день. В среду на некоторых АЗС горючее стоило 1,90 евро. Похоже, что в Польше на более дешевое топливо, несмотря на сниженный НДС, тоже рассчитывать не приходится. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заверила, что правительство не будет предлагать снижать акциз на горючее, а экономисты предупреждают, что вскоре подорожает не только горючее, но и продукты питания.
На полный бак не хватит и 100 евро: в Польше покупать горючее тоже невыгодно
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Новости LNK сообщают, что цены на заправках удивляют водителей.

"Странно. На прошлой неделе цена была 1,5 евро, а сейчас 1,84 евро. Ничего не поделаешь – такова жизнь. Если бы не кризис в Украине, все было бы иначе", – сказал один водитель.

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"Поездки отложим, хотя иногда надо куда-нибудь выехать, но придется воздержаться", – сказал другой.

В социальных сетях пишут, что на некоторых заправках за день горючее подорожало на 10 центов.

Когда Россия напала на Украину, горючее стоило 1,4 евро. Сейчас цена уже выше 1,8 евро, местами 1,9 евро.

"Всем сейчас плохо. "Почему кому-то должно быть лучше", – сказал один мужчина.

Другой прибавил: "Если Украина победит все будет в порядке".

За более дешевым горючим скоро не будет смысла ездить и в Польшу, где на горючее снижен НДС с 23 до 8%.

"С 25 февраля цена стала расти", – сказал староста Пуньской гмины Витаутас Лишкаускас.

Жители Польши говорят, что цены, как и в Литве, растут каждый день. Сейчас горючее стоит примерно 1,68 евро.

"Позавчера говорили, что скоро литр будет стоить 8 злотых – мы видим, что местами столько уже стоит дизельное топливо", – сказал Лишкаускас.

Говорят о том, что в ближайшем будущем горючее может стоить и 10 злотых, т.е. 2 евро. Но с такими ценами поляки готовы мириться.

"Некоторые говорят, может, станем больше ездить на велосипедах, чувствуется солидарность с Украиной", – сказал Лишкаускас.

Похоже, на велосипеды придется пересесть и литовцам.

"В ближайшее время сможем увидеть и экзотические цены. Я не исключаю возможности, что цена достигнет 2 евро", – сказал экономист Жигимантас Маурицас.

Правительство пока не будет ничего делать для амортизации цен.

"Неясно, будут ли наложены санкции на российскую нефть, придет ли на рынок другая нефть, сколько ее будет, поэтому, пока будут неясности, все возможные действия правительства, например, снижение акциза, к сожалению, осядут в карманах поставщиков", – сказала Шимоните.

В начале марта министр экономики Дайнюс Крейвис заявлял, что есть подозрения, что АЗС могут пользоваться напряжением, возникшим в связи с горючим. Ассоциация торговцев горючим отрицает такие подозрения.

"АЗС покупают по 1,94 и продают по 1,92-1,93 евро. Продают себе в убыток. Какое тут злоупотребление? Где вы его видите?" – сказал председатель совета Литовских АЗС Каролис Стасюкинас.

Представители АЗС предлагают снизить количество биотоплива в горючем, что позволит снизить цену на 10–12 центов.

Министр охраны окружающей среды с этим не согласен.

"Это не так, мы считали, показало, что это вопрос 1 цента. Это доходы литовских фермеров, они выращивают зерно, рапс, эти деньги возвращаются в бюджет фермеров", – сказал министр Симонас Гентвилас.

Цены на горючее не только ограничат поездки, они подкорректируют и корзину продуктов, еда подорожает еще больше.

"Потребители почувствуют подорожание продуктов. Видимо, вскоре изменятся ожидания и поведение людей, откажутся от товаров не первой необходимости, от необязательных поездок на автомобиле", – сказала экономист Индре Гените-Пикчене.

"Тем более, что растет не только цена на горючее, но и на другие энергоресурсы. Мы видим, что зерно сильно выросло в цене", – прибавил Маурицас.

В последний год цены в Литве росли быстрее, чем в среднем по Евросоюзу, экономисты предлагают забыть и о прогнозах в связи с завершением роста инфляции.

Продукты питания подорожают и из-за подорожания удобрений и их нехватки в Европе. Это скажется на урожае, на ценах на корма, в результате подорожает мясо.

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