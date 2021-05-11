На первом блоке закрытой Игналинской АЭС не осталось ядерного топлива

Обработка поврежденного топлива в блоке началась осенью прошлого года. На минувшей неделе ИАЭС сообщила, что работы начаты и на втором блоке, их планируется завершить к октябрю следующего года.
В феврале со второго блока во временное хранилище были доставлены последние кассеты неповрежденного отработанного топлива. С первого блока все неповрежденное топливо было вывезено в августе прошлого года.
Повреждённое топливо – это сборки отработавшего ядерного топлива, которые во время их нахождения в реакторе были деформированы или приобрели дефекты оболочки. Работы по извлечению поврежденного топлива в Литве являются уникальными, они были осуществлены впервые на АЭС с реакторами РБМК.
Первый действовавший на ИАЭС российский реактор типа РМБК-1500 отключен в конце 2004 года, второй - в конце 2009 года. Работы по закрытию ИАЭС будут проводиться до 2038 года.
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