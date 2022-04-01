На Пасху в Литве закроются не все магазины

Магазины Iki 17 апреля работать не будут, а в понедельник - 18 апреля - будут работать по обычному графику.

По традиции в пасхальное воскресенье будут закрыты и магазины Lidl, 18 апреля они откроются в 8 часов и будут работать по обычному графику.

В этот день трети год подряд будут закрыты и магазины сети Maxima, поэтому представители сети предлагают жителям заранее позаботиться обо всем необходимом.

Магазины сети Norfa в пасхальное воскресенье работать не будут, накануне закроются в 20 ч., а в понедельник будут работать с 9 ч.

В пасхальное воскресенье большая часть магазинов Rimi работать не будет, а те, которые будут открыты, закроются раньше (будут работать с 10 до 18 ч.). В субботу и в понедельник магазины этой сети будут работать по обычному графику.

В пасхальное воскресенье с 10 до 18 ч. будут работать 18 магазинов Rimi во всей Литве.

В Вильнюсе будут работать 7 магазинов Rimi: в Пилайте, Ерузале, Новой Вильне, Ужуписе, Лаздинае, Науяместисе и Жирмуне.

В Каунасе будут работать 3 магазина: в ТЦ Savas, на автовокзале и на ул. Балтиёс.

По одному магазину Rimi будет работать в Клайпеде (ТЦ Arena), Шяуляе (ул. Гегужю), Паневежисе (ул. Клайпедос), Алитусе (ул. Науёи), Мажейкяй (ул. Жемайтиёс), Укмерге (ул. Витауто), Теляшяй (ул. Плунгес) и Паланге (ул. Малуно).

Каунасский Akropolis

В каунасском Akropolis 17 апреля будет работать только кинотеатр Forum Cinemas (с 10 до 23 ч). 18 апреля ТЦ будет работать по обычному графику.

ТЦ Ozas

16 апреля будет работать по обычному графику - 10-22 ч., в воскресенье и в понедельник будет работать с 12 до 22 ч.

В воскресенье там будет работать часть ресторанов: Olive Kitchen, Manami, Charlie Pizza и Subway, 10-22 ч. – KFC, 14-21 ч. – Vapiano. В 16 ч. откроется гастробар +++, он будет работать до полуночи. В воскресенье будет работать Action!byApollo.

Adventica и кинотеатр Multikino в воскресенье будут закрыты, они будут работать с 10 ч. 18 апреля.

ТЦ Panorama

ТЦ Panorama в воскресенье работать не будет, а в понедельник будет работать в обычном порядке.