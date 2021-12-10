На одном из крупнейших предприятий Литвы назревает забастовка

По словам председателя профсоюза Бируте Дашкявичене, результаты голосования более чем убедительные.
"Больше 80% высказались за забастовку, это 30% всех работников завода, но мы не бросимся сразу бастовать: пусть администрация задумается о том, какая поддержка у нас есть", – сказала Дашкявичене.
"Такой результат ясно показывает, что работники устали от недолжного поведения руководства Achemа, от невыполнения обещаний, затягивания переговоров", – прибавила она.
По словам главы профсоюза, для объявления забастовки достаточно и голосов 25% членов профсоюза. Сейчас в профсоюз входят 37% из 1300 работников завода.
Дашкявичене заметила, что время проведения забастовки обсудит совет профсоюза.
"Нам не нужна забастовка ради забастовки. Важен результат – чтобы был подписан коллективный договор с конкретными обязательствами перед работниками", – подчеркнула она.
В конце ноября, когда профсоюз заговорил о забастовке, гендиректор компании Achema Рамунас Миляускас сказал BNS, что забастовка дестабилизирует положение компании.
По его словам, польза, которую работники раньше получали по коллективному договору, с 2018 года перенесена в программу лояльности и дополнительных бонусов компании, которая дает больше пользы, чем коллективный договор.
По данным Achemа, средняя зарплата рабочих завода в 2020 г. увеличилась на 6%, работников администрации – на 1%, в конце года работники получают премии в размере месячной зарплаты.
В этом году зарплата работников производственных отделов была увеличена на 6%. Из-за роста цен на газ Achema с конца сентября уменьшила объем производства – работает только один цех по производству удобрений из двух и несколько других отделов.
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