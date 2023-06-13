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На Молетском шоссе работает торговый парк Una. Проект осуществила компания Vilniaus projektai 2 из группы VPH, кредит (17,5 млн. евро) на проект выделил банк эстонского капитала Bigbank.
Vilniuje atidarytas prekybos parkas „Una“
Vilniuje atidarytas prekybos parkas „Una“
© Įmonės nuotr.

Торговый парк Una находится в Вильнюсе на ул. Дангеручё, 1.

Лукас Акуцявичюс, представитель Bigbank, сказал, что солидный опыт клиента и вера в успех проекта обусловили гармоничное сотрудничество с застройщиком.

В торговом парке, в отличие от торгового центра, доминируют большие автономные магазины с отдельным входом с улицы. Такая концепция застройки позволяет клиентам удобно поставить машину рядом с желаемым магазином. Около парка Una есть больше 400 парковочных мест и несколько десятков мест для зарядки электромобилей.

В торговом парке площадью 16 000 кв. м находятся 25 магазинов и мест предоставления услуг. Основные и крупнейшие из них: торговый центр Rimi Hypermarket, магазин сети Senukai, аптека Eurovaistinė, магазин Pepco, обувной магазин Deichmann и др.

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