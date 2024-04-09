На минувшей неделе – самая низкая в этом году оптовая цена на электроэнергию

По данным Litgrid, с 1 по 7 апреля средненедельная оптовая стоимость электроэнергии в литовской ценовой зоне биржи Nord Pool, по сравнению с предыдущей неделей, снизилась на 11 проц. – с 56 до 50 евро за мегаватт-час (МВтч). В Латвии и Эстонии средняя оптовая стоимость электроэнергии была такой же, как в Литве.
"Неделя началась с солнечного выходного дня, мы зафиксировали рекордную выработку солнечными электростанциями и низкое потребление. К 14 час. 1 апреля солнечные электростанции выработали целых 678 МВт. Во второй половине дня в распределительной сети было зафиксировано чрезвычайно высокое производство электроэнергии, поэтому из передающей сети в распределительную сеть было передано рекордно низкое количество энергии – всего 233 МВт", – цитируется в пресс-релизе руководитель Отдела по развитию рынка Litgrid Айсте Красаускене.
"В понедельник средняя стоимость электроэнергии в Литве составила 34 евро/МВтч. В разгар недели, менее ветреная и пасмурная погода привела к росту цен на электроэнергию, причем самая высокая почасовая стоимость в четверг достигла 250 евро/МВтч. В воскресенье ветреная и солнечная погода принесла в Литву отрицательные цены на электроэнергию, и в 15 час. электроэнергия стоила – 10 евро/МВтч, тогда как среднесуточная стоимость составила всего 7,8 евро/МВтч", – добавила А. Красаускене.
В свою очередь, директор по развитию продуктов компании энергетических решений Elektrum Lietuva Мантас Каваляускас говорит, что снижение цен на электроэнергию в регионе Nord Pool на прошлой неделе произошло из-за 50-процентного роста производства ветровой энергии в странах Северной Европы.
"На снижение цен на электроэнергию в странах Балтии повлиял рост производства возобновляемыми источниками энергии в регионе. Несмотря на снижение объема электроэнергии, вырабатываемой солнечными электростанциями, на 22 проц., это было компенсировано 11-процентным ростом производства гидроэлектроэнергии и 9-процентным ростом производства ветровая энергии. Кроме того, потоки энергии в страны Балтии, по сравнению с предыдущей неделей, увеличились на 41 проц.", – говорится в пресс-релизе М. Каваляускаса.
По его словам, средняя биржевая стоимость электроэнергии Nord Pool, по сравнению с предыдущей неделей, снизилась на 20 проц. – до 43,55 евро/МВтч.
По данным Litgrid, потребление электроэнергии в Литве на прошлой неделе выросло на 1 проц. – с 218 ГВтч до 220 ГВтч. В Литве местные электростанции обеспечили 67 проц. общего объема потребления электроэнергии в стране.
Всего на прошлой неделе в Литве было произведено 148 ГВтч электроэнергии, что на 4 проц. меньше, чем неделю назад, когда местное производство составило 154 ГВтч.
Ветряные электростанции произвели 51 проц. выработанной в Литве электроэнергии, солнечные электростанции – 15 проц., гидроэлектростанции – 12 проц., теплоэлектростанции – 11 проц., другие электростанции – 10 проц.