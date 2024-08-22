На месте сгоревшего деревянного дома в Жверинасе планируют посторить новый жилой дом - был ли это поджог?

Руководитель компании „Lūšių 20“ Г.Юшка, которая планирует построить на территории двух заброшенных деревянных домов жилой дом, рассказал в четверг Delfi, что постройки в этом месте находятся в аварийном состоянии. Участки, расположенные под домами № 18 и № 20 по улице Лушю соединены, дом № 18 по улице Лушю сгорел в ночь на четверг. „В настоящее время получают разрешение на снос и эти дома будут снесены в ближайшее время. Никакого ущерба мы не понесли, но там наверняка поселились бездомные. Окна были заколочены, но это не помогло“, — сказал он.