На месте сгоревшего деревянного дома в Жверинасе планируют посторить новый жилой дом - был ли это поджог?

Гинтаутас Юшка, руководитель предприятия, имеющего такие планы, опроверг распространенные среди жителей Жверинаса подозрения, что с пожаром связаны бизнесмены. По его словам, деревянный дом не является охраняемым объектом, его все равно планировали снести через несколько недель. Мэрия Вильнюса подтвердила, что на этом участке нет объектов культурного наследия.
В четверг после полуночи пожарные поспешили в столичный район Жверинас, где открытым пламенем горел нежилой деревянный дом. Delfi писала, что жилой дом горел так сильно, что запах ощущался за несколько километров. Позже в отделении полиции подтвердили подозрение на поджог.
Планируется построить четырехэтажный дом
В четверг в социальных сетях начала распространяться информация о том, что бизнесмены планируют построить жилой дом в районе, где стоит сильно обгоревший деревянный дом. О том, что на этом месте вырастет четырехэтажный жилой дом, сообщается на странице Citify. Информация о планируемых постройках вызвала ажиотаж в социальных сетях, в обсуждениях высказывались подозрения, что застройщики, возможно, таким образом облегчили себе жизнь.
„Строительство расширяется“, „Препятствие устранено в красивой форме“, „Девяностые во всей красе“, - такими мнениями делились жители одной из групп Жверинаса.
Планы по сносу
Руководитель компании „Lūšių 20“ Г.Юшка, которая планирует построить на территории двух заброшенных деревянных домов жилой дом, рассказал в четверг Delfi, что постройки в этом месте находятся в аварийном состоянии. Участки, расположенные под домами № 18 и № 20 по улице Лушю соединены, дом № 18 по улице Лушю сгорел в ночь на четверг. „В настоящее время получают разрешение на снос и эти дома будут снесены в ближайшее время. Никакого ущерба мы не понесли, но там наверняка поселились бездомные. Окна были заколочены, но это не помогло“, — сказал он.
По словам руководителя компании, окна этого и соседнего домика были заколочены и полностью готовы к сносу, который планировалось осуществить через несколько недель.
„Это полная чушь“, - сказал глава компании, отвечая на вопрос о распространяющихся среди жителей района слухах о том, что пожар мог быть вызван деловым интересом. — Я не могу комментировать, почему здесь кто-то так пишет, я просто рассказываю реальную ситуацию такой, какая она есть“. Эти деревянные дома, по его словам, не представляют никакой ценности и не охраняются. „Они были построены в советское время, типа лачуги“, - сказал он.
По словам Г.Юшки, предпроектные предложения по новому зданию утверждены, разрешения на строительство пока нет. „Однако до получения разрешения на строительство осталось совсем немного. Само строительство согласовано и с общиной и с муниципалитетом, поэтому вопросов по этому поводу нет“, - сказал он. Как сказал директор компании, его коллега посетил здание в четверг, осмотрел его, пламя захватило и деревянную крышу.
На участке нет объектов культурного наследия
Пресс-аташе Вильнюсского городского самоуправления Габриэлюс Грубинскас в ответе Delfi заявил, что проектные предложения по многоквартирному жилому дому по ул. Лушю, 20 были одобрены в мае, разрешение на строительство в настоящее время не выдано. „В утвержденных проектных предложениях указано, что на участке нет объектов культурного наследия. Участок попадает в подзону визуальной охраны реальной территории культурного наследия, зарегистрированной в Реестре культурных ценностей - Старого города Вильнюса, работы на нем должны будут проводиться в соответствии с Временным положением об охране исторического центра Вильнюса и других правовых актов, устанавливающих деятельность в сфере культурного наследия“, — говорится в комментарии представителя муниципалитета.