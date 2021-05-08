На месте недействующих общественных туалетов в Вильнюсе откроют бар

"Конкурс на оживление ул. Пилимо, 21А, выиграло ПУ Involved, предложившее создать современную платформу "Культурную террасу", или "Парк Хемингуэя" и коктейльный бар Ponios ir ponai, или Ladys and Gentelmen", – сказала представитель муниципалитета Вильма Лаяускайте.

На теплое время года задумана масса мероприятий: уличная галерея, литературные чтения, праздники и встречи общин соседних кварталов. На террасе будут проводить и уроки танцев – сальсы, линди-хопа и т.д., а по вечерам посмотреть кино.

"В коктейльном баре будут разные входы для дам и джентльменов, через которые они попадут в то же пространство, где грани между полами стираются. Это может быть ироничной рефлексией о страхе говорить на эту актуальную тему", – сказала Лаяускайте.

Стары общественные туалеты станут местом притяжения. Вместе с ними обновят муниципальные помещения на ул. С.Станявичаус, 24 и ул. Мяйстру 12С.

Involved арендовала помещения на 10 лет. Сначала компания займется ремонтом помещений. Начало осуществления проекта планируется в течение 12 месяцев с момента подписания договора.