На литовского-белорусской границе вновь образовались большие очереди грузовиков

По данным Дирекции пограничных контрольно-пропускных пунктов Литвы на утро понедельника, на контрольно-пропускном пункте в Медининкай (Каменный лог на белорусской стороне) находилось 275 грузовиков, в Шальчининкай (Бенякони) — 258, в Лаворишкес (Котловка) — 200, в Райгардасе (Привалка) — 80.

По данным Госпогранкомитета Беларуси, на КПП Бенякони ожидали более 120 грузовиков, в Привалке — более 60, в Котловке — более 60. На контрольно-пропускных пунктах "Каменный лог" и "Видзы" очередей не было.

11 грузовиков ожидали регистрации на КПП в Кибартай (Чернышевское на российской стороне), на границе Литвы с Калининградской областью.