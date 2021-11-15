На КПП Лаворишкес и Райгардас – особенно длинные очереди грузовиков

В понедельник, в 9 час. утра, на выезде на КПП Лаворишкес ожидало 130 грузовиков, среднее время ожидания у них составляет 28 часов, на КПП Райгардас ожидало 220 грузовиков, ожидавших по 54 часа – это самое длительное время. Обычно дольше всего приходилось ждать на КПП Медининкай.
По словам представителей Литовской национальной ассоциации автомобильных перевозчиков Linava, на пунктах Лаворишкес и Райгардас обычно не бывает таких длинных очередей.
"Причинами этого может быть то, что все больше перевозчиков, прислушавшись к рекомендациям выбирать альтернативные международные пути транзита, это и делают. Пункты погранконтроля Лаворишкес и Райгардас находятся недалеко от Польши, так что естественно, что перевозчики пользуются этой возможностью и предпочитают направления через Польшу", – сказал BNS в понедельник секретарь Linava по инновациям и транспортной политике Андрюс Бурба.
По его словам, предпочтение этим направлениям отдают не только литовские, но и зарубежные перевозчики, например, те, что едут из России, Украины, Казахстана, Узбекистана.
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