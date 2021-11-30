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Представитель транспортной компании Komlita Витас Климавичюс сказал, что сейчас в Райгардасе (КПП Привалка в Беларуси) стоит 11-километровая очередь тягачей, которая практически не двигается с места. По его словам, таких очередей не было за всю историю работы компании.
Baltarusijos pasienis - sunkvežimiai
Baltarusijos pasienis - sunkvežimiai
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

"Там стоят два моих тягача с водителями. В прошлую пятницу до границы им оставалось меньше 5 км, вчера 160 м, а вчера вечером, в 23 ч., первой машине удалось пересечь границу. Водитель простоял у границы 8 суток. Другой тягач приехал недавно, если ничего не изменится, на этой неделе он не пересечет границу", – сказал собеседник.

По словам Климавичюса, в понедельник за 19 ч. второй тягач проехал вперед только на 340 м, а после обеда 4 часа очередь вообще не двигалась.

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"Даже не очень приятно звонить водителям, они сердятся. Я понимаю их ситуацию, очень тяжело столько времени провести в кабине, никуда не ехать. Ведь там нет возможности ни умыться, ни в туалет сходить, ни поесть", – заметил представитель компании.

Гендиректор Литовской национальной ассоциации Linava Зенонас Буйвидас заметил, что ситуация ненормальная.

"Мы постоянно общаемся с перевозчиками, которые стоят у границы. Ситуация незавидная. Уже сейчас большая часть водителей выбирает другие КПП, но особенно большого выбора нет", - заметил он.

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