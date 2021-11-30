"Там стоят два моих тягача с водителями. В прошлую пятницу до границы им оставалось меньше 5 км, вчера 160 м, а вчера вечером, в 23 ч., первой машине удалось пересечь границу. Водитель простоял у границы 8 суток. Другой тягач приехал недавно, если ничего не изменится, на этой неделе он не пересечет границу", – сказал собеседник.
По словам Климавичюса, в понедельник за 19 ч. второй тягач проехал вперед только на 340 м, а после обеда 4 часа очередь вообще не двигалась.
"Даже не очень приятно звонить водителям, они сердятся. Я понимаю их ситуацию, очень тяжело столько времени провести в кабине, никуда не ехать. Ведь там нет возможности ни умыться, ни в туалет сходить, ни поесть", – заметил представитель компании.
Гендиректор Литовской национальной ассоциации Linava Зенонас Буйвидас заметил, что ситуация ненормальная.
"Мы постоянно общаемся с перевозчиками, которые стоят у границы. Ситуация незавидная. Уже сейчас большая часть водителей выбирает другие КПП, но особенно большого выбора нет", - заметил он.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер Литвы уверяет, что дешевая рабочая сила осталась в прошлом (18)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала...
"Наши татары заслужили свою историю". Тамара Байрашаускайте собрала ее в одной книге и очистила от мифов (21)
Одним из главных событий года татар в Литве стал выход...
Со среды ученики начальной школы должны носить маски о покупке масок позаботятся родители (7)
Маски ученикам начальной школы должны покупать...
С 1 декабря в Литве тестирование на COVID-19 для работников станет платным (24)
Минздрав Литвы установил порядок профилактического...
Коронавирус в Литве: 1701 новый случай и 15 смертей
За минувшие сутки в Литве был выявлен 1701 новый случай...