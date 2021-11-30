"Там стоят два моих тягача с водителями. В прошлую пятницу до границы им оставалось меньше 5 км, вчера 160 м, а вчера вечером, в 23 ч., первой машине удалось пересечь границу. Водитель простоял у границы 8 суток. Другой тягач приехал недавно, если ничего не изменится, на этой неделе он не пересечет границу", – сказал собеседник.

По словам Климавичюса, в понедельник за 19 ч. второй тягач проехал вперед только на 340 м, а после обеда 4 часа очередь вообще не двигалась.

"Даже не очень приятно звонить водителям, они сердятся. Я понимаю их ситуацию, очень тяжело столько времени провести в кабине, никуда не ехать. Ведь там нет возможности ни умыться, ни в туалет сходить, ни поесть", – заметил представитель компании.

Гендиректор Литовской национальной ассоциации Linava Зенонас Буйвидас заметил, что ситуация ненормальная.

"Мы постоянно общаемся с перевозчиками, которые стоят у границы. Ситуация незавидная. Уже сейчас большая часть водителей выбирает другие КПП, но особенно большого выбора нет", - заметил он.