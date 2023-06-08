"Эти очереди не исчезают, они пульсирующие. Ситуация сложная почти всегда. Самое начало было ярче в конце 2021 г. (...). Сейчас поляки уже совсем последний пункт (закрыли – ELTA), они объявили с 1 июня, что польская граница и международные контрольные пункты там закрыты. Естественно, что перевозчики должны проехать, и они выбирают Литву", – сказал Г. Мишутис агентству ELTA.

"После этого 1 июня не было какого-то резкого скачка, но те вещи ощущаются. Сами пункты не приспособлены для таких больших потоков. Здесь казахские, молдавские, сербские, узбекские, турецкие, болгарские номера, очень многие страны ездят. Поток большой, пункты строились раньше, когда таких потоков не было", – сказал он.

Г. Мишутис утверждал, что, по данным на сегодняшнее утро, предполагаемое время ожидания для водителей грузовиков на пункте пропуска "Мядининкай" – 61 час., на пункте пропуска "Райгардас" – 47 часов. При этом в "Шальчининкай" – 43 часа, а в "Лаворишкес", где нет зоны ожидания для водителей, ситуация наилучшая – 13 часов.

Представитель СОГГ подчеркнул, что длинные очереди вызваны не только решениями Польши, но и более длительными таможенными проверками из-за международных санкций и непредсказуемой работы белорусских таможенников.

"Также таможенные проверки сейчас занимают много времени из-за международных дел, санкций и т. д. Это тоже одна из причин возникновения таких заторов. Некая надежда возлагается на "Мядининкай", где идет серьезный ремонт (...), это не решит весь поток, который есть сейчас, но в какой-то мере впитает его", – пояснил Г. Мишутис.

"Многое зависит от работы белорусов, в "Медининках" бывают промежутки, когда 20-30 грузовиков стоят на литовской стороне, после проверки пограничниками и таможенниками, но белорусская сторона их почему-то не впускает", – отметил он.

Генеральный секретарь "Линавы" З. Буйвидас утверждает, что с 1 июня заметно ощущается, что для пересечения литовско-белорусской границы грузовикам требуется больше времени. По его словам, теперь водители ждут на границе до четырех дней.

"До четырех дней, около трех-четырех дней (ждут водители— ELTA). Значительную их часть составляли так называемые пересцепки, которые везли сюда сами польские перевозчики, а вот полуприцепы были белорусские и российские. (...) После того, как 1 июня польские пограничники заявили, что больше не будут пропускать не только моторные транспортные средства, но и полуприцепы и прицепы, мы тут же сообщили об этом и даже выпустили информационный бюллетень с нашим мнением о том, что в результате этого в значительной степени вырастет количество грузов, которые пойдут через литовскую и латвийскую границу в Беларусь. Что и произошло", – пояснил З. Буйвидас агентству Elta.