На границе Литвы с Беларусью растут очереди грузовых машин

На КПП Медининкай (Каменный Лог с белорусской стороны), по данным на 9 час. утра, в очереди стояли 209 грузовиков, которым придется ожидать около 34 часов. На КПП Лаворишкес (Котловка) – 90 грузовиков, которым придется ждать около 20 часов. На КПП Райгардас (Привалка) – 120 грузовых транспортных средств, которым придется ждать около 27 часов. На КПП Шальчининкай (Бенякони) – 207 грузовиков, время ожидания - около 27 часов.
На белорусской стороне очереди грузовиков сократились, однако также остаются большими.
По данным Государственного пограничного комитета, на КПП Видзы стоят 220 грузовиков, в Котловке – 420, в Каменном Логе – 340, в Беняконях – 310, в Привалке – 280.
В среду литовская Дирекция пограничных КПП информировала, что по причине миграционного кризиса на границе Польши с Беларусью выросли потоки грузовых транспортных средств, которые отправляются в Беларусь через Литву. По информации дирекции, выросший транспортный поток особо ощущается на КПП Райгардас.
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