В мероприятии примут участие министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис и и уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Пётр Наимский, сообщила литовская компания-оператор газопровода Amber Grid.
Общая протяженность соединения составляет 508 км, из которых 165 км проложено на территории Литвы, а в Польше газопровод будет протяженностью 343 км.
В Литве газопровод стоимостью 114 млн евро прокложен от Янюнай в Ширвинтском районе в направлении литовско-польской границы в Лаздийском районе.
При реализации проекта в Литве выполнено 95% строительных работ, сообщает литовская компания Amber Grid. Сейчас будут завершаться работы по оборудованию и проверке трубопровода, и в следующем году газ начнет циркулировать между странами.
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