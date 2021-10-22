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В пятницу в Лаздийском районе Литвы, что на границе с Польшей, состоится мероприятие, посвященное соединению газопроводов двух стран. В проекте прокладки магистрального газопровода (GIPL) между Литвой и Польшей был сварен "золотой шов", соединяющий системы передачи газа двух стран.
Paklota GIPL dujotiekio atkarpa tarp Lietuvos ir Lenkijos
Paklota GIPL dujotiekio atkarpa tarp Lietuvos ir Lenkijos
© Įmonės archyvas

В мероприятии примут участие министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис и и уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Пётр Наимский, сообщила литовская компания-оператор газопровода Amber Grid.

Общая протяженность соединения составляет 508 км, из которых 165 км проложено на территории Литвы, а в Польше газопровод будет протяженностью 343 км.

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В Литве газопровод стоимостью 114 млн евро прокложен от Янюнай в Ширвинтском районе в направлении литовско-польской границы в Лаздийском районе.

При реализации проекта в Литве выполнено 95% строительных работ, сообщает литовская компания Amber Grid. Сейчас будут завершаться работы по оборудованию и проверке трубопровода, и в следующем году газ начнет циркулировать между странами.

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