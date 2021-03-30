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На границе Литвы и Беларуси все еще ожидает около 1700 грузовиков, утверждает Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ). За последние сутки их очередь уменьшилась примерно на 300.
На границе Литвы и Беларуси ожидает около 1700 грузовиков
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

По словам представителя службы Рокаса Пукинскаса, по данным на 9 ч. вторника, на контрольно-пропускном пункте Медининкай въезда в Литву из Беларуси ожидает около 400 грузовиков, на пункте Лаворишкес - 615, Шальчининкай - 420, Райгардас - 220 грузовых автомобилей.

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"В Медининкай очереди сокращаются, в Лаворишкес вроде как установился поток, но много нюансов, как перевозчики выбирают дороги, как им распределяют маршруты", - сказал BNS Пукинскас.

На въезде в Беларусь из Литвы на пункте в Мядининкай ожидает 190 грузовиков, в Шальчининкай - 100, в Лаворишкес - 40, на пункте Райгардас очередей нет.

Департамент таможни в минувшую субботу восстановил работу давшей сбой Системы национального контроля за транзитом - декларации от грузовиков уже принимаются электронным способом. Пока система действует в режиме испытаний.

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