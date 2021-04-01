На границе Литвы и Беларуси ожидает 1,5 тысячи грузовиков

По сообщению представителя начальника отдела превенции Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюса Мишутиса, в четверг на КПП в Медининкай (Каменный лог) очереди на въезд в Литву из Беларуси ожидали около 380 грузовиков, на КПП Лаворишкес (Котловка) - 140, Шальчининкай (Бенякони) – около 310, а в Райгардасе (Привалка) – 180.
Въезда из Литвы в Беларусь в Медининкай ожидают 270 грузовиков, в Шальчининкай – 140, в Райгардасе – 30, а в Лаворишкес – 60.
По словам Г. Мишутиса, прогнозируемое время ожидания на въезд в Беларусь на КПП Медининкай составляет 14 часов, в Лаворишкес около 6 часов, в Шальчининкай – около 22 часов, в Райгардасе – около 8 часов.
Очереди на границе продолжают сокращаться. Во вторник утром в очередях ожидали 2 тыс. грузовиков, в среду – немногим более 1,8 тыс
Департамент таможни в минувшую субботу восстановил работу давшей сбой Системы национального контроля за транзитом - декларации от грузовиков уже принимаются электронным способом.
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