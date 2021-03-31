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На границе Литвы и Беларуси все еще ожидают в очереди более 1,8 тыс. грузовиков, утверждает Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).
На границе Литвы и Беларуси очередь из 1800 грузовиков
© GRYNAS.lt nuotr.

По сообщению представителя по связям с общественностью Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ)Рокаса Пукинскаса, в среду на КПП в Медининкай (Каменный лог) очереди на въезд в Литву из Беларуси ожидали около 380 грузовиков, на КПП Лаворишкес (Котловка) - 400, Шальчининкай (Бенякони) – около 380, а в Райгардасе (Привалка) – 160.

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Въезда из Литвы в Беларусь в Медининкай ожидают 300 грузовиков, в Шальчининкай – 130, в Райгардасе – 20, а в Лаворишкес – 70.

По словам Р. Пукинскаса, очереди на границе продолжают сокращаться. Во вторник утром в очередях ожидали 2 тыс. грузовиков.

Департамент таможни в минувшую субботу восстановил работу давшей сбой Системы национального контроля за транзитом - декларации от грузовиков уже принимаются электронным способом. Пока система действует в испытательном режиме.

По данным Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava, на границе некоторым водителям приходится ждать по нескольку суток.

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